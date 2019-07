O líder socialista espanhol, Pedro Sánchez, se submeterá à votação parlamentar para sua posse como presidente de governo no próximo dia 23 de julho e, para isso, requer a maioria absoluta do Congresso dos Deputados, ou seja, o apoio de pelo menos 176 deputados.

Sánchez, que está participando do Conselho Europeu em Bruxelas, falou nesta terça-feira por telefone com a presidente do Congresso, Meritxell Batet, que anunciou à imprensa as datas do debate de posse.