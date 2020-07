A Flórida anunciou nesta quinta-feira, pelo terceiro dia consecutivo, um recorde no número de mortes por Covid-19 em 24 horas, enquando o estado começa a se preparar para a chegada da tempestade tropical Isaías, que, segundo as previsões, pode provocar inundações no sul, a região do país mais afetada pela pandemia.

O boletim mais recente sobre a situação reportou 253 novas mortes causadas pela doença. Contando apenas residentes do estado, a Flórida totaliza 6.586 óbitos por Covid-19 entre os 461.379 casos registrados desde o dia 1º de março - 9.956 contágios nas últimas 24 horas. Até o momento, 123 não residentes morreram no estado.