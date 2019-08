Pequim voltou a ameaçar nesta terça-feira os manifestantes que tomaram ontem as ruas de Hong Kong em uma greve geral que paralisou o território e advertiu que o governo e a polícia local estão preparados para levá-los à Justiça.

O porta-voz do Conselho de Estado (governo chinês) para os Assuntos de Hong Kong e Macau, Yang Guang, disse hoje que as ações dos radicais foram além da liberdade de expressão e do direito a se reunir.