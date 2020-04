O governo de Pequim, na China, anunciou nesta quarta-feira que as pessoas vindas do exterior deverão ficar três semanas em isolamento, uma a mais do que o determinado anteriormente, como meio de evitar a propagação do novo coronavírus.

A medida é válida, basicamente, para cidadãos chineses que retornem à capital, já que os estrangeiros - com exceções para diplomatas, pessoas ligadas ao comércio internacional e à pesquisa médica - estão com entrada proibida na cidade.