Pequim voltou a liderar as estatísticas das novas infecções pelo novo coronavírus na China, diagnosticando sete positivos dos 12 registrados no domingo no país, de acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira pela Comissão Nacional de Saúde.

Todas as infecções detectadas em Pequim - onde no início deste mês foi localizado um surto que levou à realização de testes médicos em uma grande parte da população da capital - foram causadas pela transmissão local.