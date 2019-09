As pessoas com mais de 65 anos representam 28,4% da população e 12,9% da força de trabalho do Japão, números que nunca foram tão altos, segundo informou neste domingo o governo japonês.

O número de indivíduos com 65 anos ou mais contabilizados no ano passado foi de 35,88 milhões, um aumento de 320 mil pessoas em relação a 2017, segundo um relatório divulgado um dia antes da comemoração do Dia do Respeito ao Idoso, feriado nacional no país que é celebrado na terceira segunda-feira de setembro.