A Venezuela teve por mais de dois meses uma queda sustentada no preço de seu petróleo, que durante vários anos foi cotado a mais de US$ 100. EFE/Arquivo

O preço do petróleo venezuelano fechou esta semana em 70,62 yuanes (US$ 9,98), a menor taxa registrada até agora no século XXI e voltando a médias semelhantes às de 1998, segundo informações divulgadas por fontes oficiais nesta sexta-feira.

O relatório foi divulgado pelo Ministério do Petróleo, que reporta os preços todas as sextas-feiras em moeda chinesa e não em dólares devido às sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos ao executivo de Nicolás Maduro. A taxa de convertibilidade utilizada nesta semana foi de 7,07 yuanes para cada dólar americano.