O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina caiu 2,2% em 2019 e, no quarto trimestre, registrou uma queda de 1,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, informou o Instituto Nacional de Estatística e Censos do país (Indec) em comunicado divulgado nesta quarta-feira.

Com isso, ainda de acordo com o Indec, a Argentina chegou a dois anos de declínio na atividade econômica. A economia do país havia caído 2,5% em 2018, quando o país entrou em recessão, e crescido 2,7% em 2017.