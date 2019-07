O presidente do Chile, Sebastián Piñera, assinou um decreto nesta terça-feira que autoriza as Forças Armadas do país a colaborar com a polícia no combate ao narcotráfico, especialmente nas regiões de fronteira.

Piñera justificou a medida afirmando que o uso do Exército vai melhorar a eficácia do governo na luta contra o narcotráfico e o crime organizado, chamados por ele de "inimigos implacáveis" do Chile.