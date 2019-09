O presidente do Chile, Sebastián Piñera, pediu nesta terça-feira na Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) que os países assumam compromissos mais ambiciosos que os estabelecidos até o momento para combater a mudança climática.

Piñera definiu a crise do clima como uma "batalha pela sobrevivência do ser humano na Terra", e o desafio do aquecimento global pautou a maior parte do seu discurso.