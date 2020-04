As estatísticas oficiais mostram que no final de dezembro do ano passado 2,4 milhões de famílias estavam abaixo da linha de pobreza. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

A pobreza na população urbana da Argentina ficou em 35,5% durante o segundo semestre de 2019, 0,1% acima da taxa registrada nos seis primeiros meses do ano passado, segundo informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec).

O instituto disse em relatório que a taxa de indigência foi de 8% na segunda metade do ano, 0,3% acima do que nos seis meses anteriores.

Em comparação com o segundo semestre de 2018, a taxa de pobreza aumentou 3,5% entre julho e dezembro do ano passado, e a taxa de indigência aumentou 1,3%.

As estatísticas oficiais mostram que no final de dezembro do ano passado 2,4 milhões de famílias estavam abaixo da linha de pobreza, o que representa 9,9 milhões de pessoas. Além disso, 536.466 famílias estão abaixo da linha de indigência, incluindo 2,2 milhões de pessoas.

A conta leva em consideração o padrão de vida nos 31 centros urbanos mais populosos do país, que cobrem 28 milhões de pessoas, de um total de cerca de 44,9 milhões de pessoas, que é a população do país vizinho.

Os dados divulgados não incluem informações sobre a cidade de Resistencia, capital da província de Chaco, um conglomerado urbano de cerca de 410 mil habitantes que na primeira metade de 2019 havia registrado uma taxa de pobreza de 46,9%, uma das mais altas do país. O Indec alegou que os dados foram excluídos do relatório após a Direção de Estatísticas de Charco ter declarado dificuldades que afetaram a coleta de informação.

O crescimento da pobreza na segunda metade de 2019 coincide com um período de forte turbulência financeira que começou em agosto e durou até dezembro, quando o peronista Alberto Fernández tomou posse como presidente da Argentina, após quatro anos de governo de Mauricio Macri.

Os choques financeiros incluíram uma forte subida do valor do dólar americano no mercado cambial local, com impacto direto nos preços ao consumidor, que no ano passado acumularam uma subida de 53,8%.