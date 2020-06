A situação política local também está longe de ser resolvida, com os governos, tanto em Pequim quanto em Hong Kong, pouco amigáveis com diálogos ou concessões. EFE/Arquivo

A polêmica lei do hino nacional da China, que pode resultar em até três anos de prisão para quem insultar a "Marcha dos Voluntários", entrou em vigor nesta sexta-feira em Hong Kong, após sua aprovação, no último dia 4, no Conselho Legislativo da cidade semi-autônoma.

Fontes citadas anonimamente pela emissora de rádio "RTHK", de Hong Kong, explicaram que a polícia da antiga colônia britânica recebeu treinamento sobre como aplicá-la e que diretrizes internas "sugerem que a legislação seja usada apenas contra aqueles que insultam deliberadamente o hino".