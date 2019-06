A polícia do Cazaquistão prendeu 700 pessoas entre domingo e segunda-feira durante os protestos contra as eleições presidenciais e o resultado destas, segundo informou nesta terça-feira o Ministério do Interior, que defendeu o trabalho dos agentes e voltou a assegurar que as manifestações foram instigadas do exterior.

A porta-voz do ministério, Nurdilda Oraz, confirmou à Agência Efe que na capital cazaque, Nursultan, e em Almaty, a segunda maior cidade do país centro-asiático, foram detidas 500 pessoas no domingo, das quais 400 receberam punições administrativas.