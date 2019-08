A polícia da Rússia prendeu neste sábado a dirigente opositora Lyubov Sobol e várias dezenas de manifestantes que participavam no centro de Moscou de uma manifestação não autorizada para exigir a inscrição de candidatos da oposição nas eleições para a assembleia legislativa da capital.

Sobol, jurista do Fundo de Luta contra a Corrupção, a quem as autoridades eleitorais negaram a inscrição de sua candidatura, foi detida por agentes policiais no momento em que entrava em um táxi para dirigir-se ao local do protesto.