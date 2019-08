As autoridades dos Estados Unidos estão investigando o possível vínculo do suspeito do massacre de El Paso com um manifesto divulgado na internet que critica "a invasão hispânica do Texas", informou neste domingo o jornal local "El Paso Times".

"Atualmente temos um manifesto deste indivíduo que indica um possível crime de ódio", afirmou nesta madrugada o chefe de polícia de El Paso, Greg Allen.