O ex-agente da polícia encarregado da segurança da escola Marjory Stoneman Douglas, em Parkland, (Estados Unidos) foi preso na terça-feira depois de ser acusado de negligência infantil, negligência culposa e perjúrio em relação ao tiroteio em que 17 pessoas morreram, 14 delas estudantes, em fevereiro de 2018.

No total, Scot Peterson, único oficial armado no complexo durante o massacre, responderá por 11 acusações pela sua negativa em intervir durante o tiroteio perpetrado por Nikolas Cruz nesta escola do sul da Flórida, informou o Departamento da Flórida de Execução da Lei (FDLE, sigla em inglês), através de um comunicado.