O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo enalteceu o acordo de paz assinado com os talibãs neste sábado, em Doha, mas advertiu que este é apenas o início de um processo que tem um longo caminho pela frente.

"Este é um momento cheio de esperança, mas é apenas o começo. Há muito trabalho a ser feito no âmbito diplomático", disse o representante americano em entrevista coletiva após a assinatura do pacto na capital do Catar.