O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, diminuiu a importância nesta sexta-feira do novo lançamento de mísseis de curto alcance por parte da Coreia do Norte e afirmou que Washington continua envolvida no diálogo com Pyonyang.

"Não duvidem que estejamos nos comunicando com os norte-coreanos. Há conversas em curso atualmente", disse Pompeo em uma conferência em Bangcoc.