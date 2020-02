O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, se reuniu nesta quinta-feira, em Riad, com o rei da Arábia Saudita, Salman bin Abdul Aziz al Saud, pela primeira vez desde que os Estados Unidos mataram o general iraniano Qasem Soleimani no Iraque, no dia 3 de janeiro.

Durante a reunião, Pompeo e o rei Salman "revisaram as relações bilaterais, os eventos internacionais e regionais e os esforços de ambos os países em relação a esses eventos", informou a agência oficial de notícias saudita "SPA", sem oferecer mais detalhes.