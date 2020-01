O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, informou nesta sexta-feira que as relações com a Ucrânia estão melhorando e garantiu que o apoio americano ao país do Leste Europeu não cessará, enquanto o presidente ucraniano, Vladimir Zelenski, negou que o processo de impeachment contra Donald Trump por supostas pressões sobre Kiev tenha afetado as relações bilaterais.

"Estou aqui hoje com uma mensagem clara: os Estados Unidos veem que a luta da Ucrânia pela liberdade, democracia e prosperidade é uma luta corajosa. Nosso compromisso de apoiar (essa luta) não cessará", disse Pompeo em entrevista coletiva após reunião com o presidente ucraniano, lembrando que os EUA forneceram mais de US$ 1 bilhão em assistência militar ao país desde janeiro de 2017.