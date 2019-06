O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, se reuniu nesta segunda-feira com o rei da Arábia Saudita, Salman bin Abdulaziz, na cidade de Jidá, no oeste do país árabe, onde chegou para abordar as relações bilaterais e a escalada da tensão no golfo Pérsico.

A agência de notícias estatal "SPA" informou que o rei saudita e Pompeo se reuniram no Palácio Real Al Salam e conversaram sobre as "relações estratégicas entre os dois países amigos".