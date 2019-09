O populismo, encarnado no jurista Kaies Said e no magnata dos meios de comunicação Nabil Karoui, despontou como o vencedor das eleições presidenciais da Tunísia neste domingo, já que esses dois candidatos provavelmente se enfrentarão no segundo turno.

Os resultados preliminares indicam que Said, um intelectual independente favorável à pena de morte e contra os homossexuais, e Karoui, preso preventivamente por acusação de corrupção, têm tudo para disputar a preferência dos eleitores no dia 13 de outubro. Os números finais serão divulgados apenas na próxima terça-feira.