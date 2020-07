O vice-presidente Hamilton Mourão defendeu nesta quinta-feira que a Procuradoria-Geral da República (PGR) tenha amplo acesso à base de dados da operação Lava Jato, que passou a ser alvo de uma investigação sigilosa da Corregedoria da instituição que visa apurar supostas dificuldades para o compartilhamento das informações da força-tarefa.

O anúncio da investigação foi feito ontem pelo Ministério Público Federal (MPF). O caso tem origem em uma diligência determinada pelo procurador-geral, Augusto Aras, no final de junho. O objetivo era para obter "informações globais sobre o atual estágio das investigações e o acervo da força-tarefa" no Paraná, em São Paulo e no Rio de Janeiro.