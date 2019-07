O ex-presidente da Ucrânia e líder do partido Solidariedade Europeia, Petro Poroshenko, foi nesta quinta-feira ao Escritório Estatal de Investigações do país para ser interrogado sobre 11 processos penais abertas contra ele.

Entre as acusações estão as de alta traição, abuso de poder, lavagem de dinheiro, evasão de impostos, tentativa de usurpação de poder e criação de um gabinete de ministros ilegal em 2016, já que não existia uma coalizão no Parlamento.