Para descobrir a eficácia das medidas de desconfinamento progressivo, o governo de Portugal medirá o impacto que terá na sociedade, assim como fez com as medidas de estado de emergência. EFE/MIGUEL A. LOPES

Portugal chegou a 989 mortes por Covid-19 - com os 16 novos óbitos registrados nas últimas 24 horas -, entre os 25.045 casos, enquanto a curva epidemiológica, que atingiu seu pico entre 23 e 25 de março, continua em declínio alguns dias antes do início do relaxamento do confinamento, uma vez que o estado de emergência terminará no próximo sábado.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, afirmou nesta quinta-feira que o objetivo das autoridades será propor um cenário de equilíbrio entre as medidas de saúde e o bem-estar social e econômico do povo português.