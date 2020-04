A taxa de mortalidade do novo coronavirus em Portugal é de 5,5 mortes por cada 10 mil habitantes. EFE/TIAGO PETINGA

Portugal acumulou nesta quarta-feira mais 32 mortes em decorrência da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, o que eleva o total no país a 599, enquanto o número de casos passou a ser de 18.091.

De acordo com os dados oficiais apresentados hoje, houve registro de aumento de 3,7% no contágio, na comparação com o boletim da véspera.

O secretário de Estado de Saúde, Antonio Sales, afirmou que a taxa de mortalidade do novo coronavírus é de 5,5 mortes por cada 10 mil habitantes, o que apontou ser um dos índices mais baixos de toda a Europa.

O integrante do governo aproveitou para parabenizar a população de Portugal pelo "excelente comportamento", diante da adesão às medidas de confinamento, mas insistiu que a cautela seja mantida em todo o país.

Além disso, Sales admitiu a necessidade do aumento da capacidade de realizar testes e afirmou que há reserva para cerca de um milhão de exames de diagnóstico, que está distribuído entre 265 mil equipes.

TRABALHO E EDUÇAÇÃO.

De acordo com informações divulgadas hoje pelo governo sobre os impactos da pandemia do novo coronavírus, 930 mil trabalhadores estão em regime de suspensão temporária de emprego, enquanto cerca de 32 mil foram dispensadas dos postos.

Além disso, cerca de um milhão de estudantes com menos de 15 anos não voltarão às aulas e poderão seguir os conteúdos de casa, através da emissora pública de televisão "RTP Memoria", a partir do próximo dia 20.

"Nesses dias decisivos, não podemos perder o resto da nossa vida, e por isso é necessário manter a educação, porque a partir da educação, devemos construir o futuro", disse o primeiro-ministro do país, Antonio Costa.

O ano letivo em Portugal tem início em setembro e, até lá, o chefe de governo garante que estará universalizado o acesso à rede digital em todo o país.