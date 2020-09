Portugal continua nesta terça-feira a combater o enorme incêndio florestal deflagrado ontem em Oliveira de Frades, no centro do país, e que atinge uma região com relevo complexo, segundo o comandante da Defesa Civil local, Luís Belo Costa.

Há vários focos isolados do incêndio distribuídos em uma faixa de 13 quilômetros de extensão, conforme Belo Costa explicou em entrevista coletiva. Ainda de acordo com ele, 40% da área atingida, que engloba parte dos municípios vizinhos de Sever do Vouga e Águeda, já teve as chamas controladas.