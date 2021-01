Portugal começa nesta segunda-feira a vacinação contra o novo coronavírus em asilos, uma nova etapa do processo que teve início no dia 27 de dezembro e que durante uma semana se concentrou nos profissionais da saúde, administrando um total de 16.701 doses, de acordo com dados do governo.

A partir de hoje serão vacinados os funcionários e residentes destas instalações, com preferência esta semana cerca de 150 centros localizados nos 25 municípios considerados de maior risco de casos de Covid-19 no país.