O primeiro-ministro português, António Costa, lamentou nesta sexta-feira o fracasso nas conversas no Conselho Europeu extraordinário, realizado ontem, e exigiu providências da União Europeia para lidar com a pandemia mundial do novo coronavírus.

"A União Europeia, ou faz o que tem que ser feito ou vai acabar. Não há nenhum país da UE que esteja preparado para enfrentar situações com esta dimensão", disse Costa em entrevista coletiva.