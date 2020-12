Portugal registrou, neste domingo, 98 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas - um novo recorde para a pandemia - e 4.044 casos, enquanto que o número de pessoas hospitalizadas, tanto nas enfermarias como nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), voltou a aumentar.

De acordo com o último boletim divulgado pela Direção-Geral da Saúde, Portugal, com dez milhões de habitantes, já soma 5.559 óbitos e 348.744 casos do novo coronavírus desde março, dos quais 71.863 continuam ativos (mais 1.077 que no dia anterior).