Enquanto o país continua a se adaptar ao "novo normal", com máscaras em pequenas lojas e salões de cabeleireiro, o trabalho remoto continua sendo a regra geral, realizada por pelo menos 60% das empresas. EFE/ANDRE KOSTERS

Portugal chegou, nesta terça-feira, a 1.074 mortes por Covid-19, após a confirmação de 11 novos óbitos nas últimas 24 horas, e entre as novas vítimas está uma pessoa com menos de 30 anos de idade, a mais jovem a falecer no país por conta da doença.

A Direção-Geral de Saúde (DGS) afirmou hoje que essa vítima tinha entre 20 e 29 anos, algo até então inédito no país. No entanto, o órgão disse que não forneceria mais detalhes sobre este caso.