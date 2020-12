Portugal registrou nesta terça-feira 81 mortes por Covid-19 e 2.905 novos casos nas últimas 24 horas, período que mostrou uma queda no número de pessoas internadas com a doença.

De acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral de Saúde, atualmente há 3.263 pacientes com Covid-19 em centros médicos do país, 104 a menos do que no dia anterior. Entre eles, 499 estão em unidades de terapia intensiva (UTI), 14 a menos do que na véspera.