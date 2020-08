Portugal, que até o momento tem confirmados 56.274 casos e 1.807 mortes por Covid-19, vem registrando um aumento das infecções, que segundo as autoridades locais afirmaram nesta quinta-feira, afeta especialmente Lisboa e o Vale do Tejo.

As autoridades portuguesas acompanham de perto os surtos em asilos e hospitais, como o detectado nas últimas horas no Hospital de Vila Franca de Xira, a norte de Lisboa, com 42 infectados, sendo 23 profissionais de saúde e 19 pacientes.