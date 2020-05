Portugal registrou 18 mortes nesta sexta-feira por consequência da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus e superou a marca de mil óbitos durante toda a pandemia, dois dias antes de acabar com o estado de emergência decretado por causa da pandemia.

De acordo com os dados apresentados pela Direção Geral de Saúde, são 25.351 casos de infecção pelo patógeno, 306 a mais do que ontem, o que indica uma taxa de crescimento de 1,2%, e 1.007 óbitos.

Atualmente no país, 892 pessoas estão internadas em hospitais, o menor número dos últimos 30 dias. Destes pacientes, 154 estão em unidades de terapia intensiva.

"Os números ainda estão acima do que desejaríamos, mas estão muito mais controlados do que estavam faz 15 dias", afirmou a ministra da Saúde, Marta Temido.

Ontem, o governo apresentou o plano de relaxamento de medidas, que passará a vigorar neste domingo às 0h (horário local). Os efeitos, no entanto, serão vistos no dia seguinte, com a reabertura do comércio de rua com até 200 metros quadrados, além de salões de beleza, barbearias, livrarias e concessionárias de automóveis.

Já no dia 18 de maio, serão retomadas as aulas para diferentes faixas etárias.

O plano obriga o uso obrigatório de máscaras no transporte público, comércio e escolas. Além disso, está mantida a proibição de qualquer aglomeração de mais de dez pessoas.