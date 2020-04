As mortes registradas em Portugal devido a Covid-19 aumentaram nesta sexta-feira para 435, enquanto as infecções subiram quase 11% em 24 horas, atingindo um total de 15.472, interrompendo, assim, a estabilização da curva.

Em comparação aos dados divulgados ontem no boletim da Direção Geral de Saúde (DGS), ocorreram mais 26 mortes e 1.516 novas infecções.

Enquanto isso, 1.179 pessoas permanecem hospitalizadas e 225 estão em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

O aumento de 10,9% do número de pessoas infectadas em relação a ontem, representa um obstáculo para a estabilização da curva portuguesa que começava a surgir nos últimos dias, nos quais o aumento diário de infecções não excedia 6%.

As autoridades do DGS enfatizaram, portanto, os pedidos à população para ficar em casa durante a Páscoa, na qual as restrições do estado de emergência foram reforçadas, especialmente por conta de deslocamento.

De ontem até a próxima segunda-feira, os cidadãos estão proibidos de sair da cidade onde residem, a menos que haja uma justificativa para o trabalho, algo que é controlado por cerca de 35 mil agentes da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública.

Além disso, durante esses cinco dias, todos os aeroportos do país estão fechados ao tráfego de passageiros.