Portugal registrou nesta segunda-feira mais 2.093 casos de infecção pelo novo coronavírus e 58 mortes por Covid-19, segundo boletim apresentado pela Direção Geral de Saúde, que indica um aumento no número de hospitalizados no país com a doença.

De acordo com o órgão do governo nacional, hoje há 2.967 internados com sintomas da Covid-19, quase 100 a mais do que na véspera.