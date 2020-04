Sete pessoas a menos estão internadas em unidades de terapia intensiva, com o total ficando em 222. EFE/Arquivo

Portugal registrou nesta sexta-feira a menor alta em contágios por Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, com 181 casos, o que eleva o total pra 19.022, enquanto houve acréscimo de 28 mortes na comparação com o boletim da véspera, fazendo o número subir para 657.

As autoridades locais apontam que há uma tendência de estabilização no índice, já que de ontem para hoje a variação foi de 0,96%. Já em quantidade de mortes acrescentadas, teve crescimento de 4,5%. Ainda assim, a postura é de cautela diante das estatísticas.

"Teremos que esperar mais dias para saber o significado dos números de hoje", apontou a chefe da Direção Geral de Saúde de Portugal, Graça Freitas.

Ao mesmo tempo, o governo do país já estuda a possibilidade de recuperar parte da atividade econômica e social a partir de 2 de maio.

Ainda no boletim de hoje, foi informado que sete pessoas a menos estão internadas em unidades de terapia intensiva, com o total ficando em 222 pacientes. O número de hospitalizações neste momento é de 1.284, 18 a menos que a véspera.

Na entrevista coletiva das autoridades locais, o secretário de Saúde, Antonio Lacerda Sales, admitiu que Portugal tem tido dificuldades em adquirir respiradores comprados na China. De 500 solicitados, apenas 65 foram entregues na embaixada do país em Pequim.

De acordo com o integrante do governo, atualmente, existem 426 ventiladores disponíveis no sistema de saúde pública luso.