Praia na Carolina do Norte após passagem de Dorian. EFE/EPA/JIM LO SCALZO

O potencial ciclone número 9, com 80% de probabilidades de se transformar em uma tempestade tropical com nome em 48 horas, está a 225 km da Grande Ábaco e a 375 km de Grand Bahama, as duas ilhas das Bahamas mais castigadas por Dorian há menos de duas semanas.

O Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, em seu boletim das 8h (horário local, 9h de Brasília), indicou que o potencial ciclone se move em direção noroeste a 9 km/h com ventos máximos sustentados de 45 km/h.