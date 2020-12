O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos), Jerome Powell, afirmou nesta quarta-feira que o início da vacinação contra a covid-19 nos EUA é "muito positivo" para a economia do país, embora o aumento de casos seja "particularmente preocupante".

"As notícias sobre a vacina são muito positivas, mas o aumento de casos de covid-19 é particularmente preocupante", comentou Powell em entrevista coletiva depois da reunião de dois dias do Comitê federal de Mercado Aberto do Fed.