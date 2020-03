Na semana passada, os preços do petróleo despencaram com a decisão saudita, maior produtor mundial de petróleo, de baixar o preço de suas exportações, além por conta da do novo coronavírus. EFE/Arquivo

O barril de petróleo do tipo Brent começou a segunda-feira com uma forte tendência de queda e caiu abaixo dos US$ 32, para US$ 31,86 -5,64% a menos que o fechamento da última sexta-feira -, o menor preço desde março de 2004.

O Brent para entrega em maio estava sendo negociado a US$ 32,05, mas depois caiu novamente devido às contínuas preocupações do mercado sobre a propagação da Covid-19.

O petróleo do mar do Norte, referência na Europa, sofreu quedas acentuadas nas últimas semanas devido aos receios dos investidores de uma forte diminuição da procura por conta das restrições de circulação, voos e atividades produtivas e de negócios como resultado da pandemia do coronavírus e da guerra de preços iniciada pela Arábia Saudita.

