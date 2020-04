O prefeito de Londres, Sadiq Khan, lamentou nesta quarta-feira que parte da população local não está cumprindo as restrições impostas como medidas para o combate à propagação do novo coronavírus no país.

"Muitas pessoas não estão ficando em suas casas", disse o político trabalhista, durante entrevista à emissora "BBC Radio 4".

"Existe a preocupação de que em Londres há pessoas demais que, realmente, realmente, não deveriam ir trabalhar e que estão usando o transporte público na hora do rush", completou o prefeito.

No Reino Unido, já foram registrados mais de 25 mil casos de infecção pelo novo coronavírus, sendo que 1.789 pessoas morreram. Por causa disso, o governo decretou confinamento obrigatório para todos que não exercem serviços essenciais.

"A mensagem chave é que a menos que, realmente, precisam trabalhar, trabalhem de suas casas. Se precisarem ir ao trabalho, que não o façam na hora do rush", disse Khan.

O prefeito deu as declarações enquanto eram discutidas uma série de fotos flagrando as estações de metrô de Londres lotadas, em diversos momentos do dia.

"Temos cerca de 90% dos nossos ônibus rodando para transportar os trabalhadores considerados essenciais. São mais de 8 mil em funcionamento, em 600 rotas", disse o chefe de governo, em referência a funcionários do setor de saúde, policias, entre outros.

Além disso, Khan explicou que 55% dos trens da cidade também ficam em funcionamento na hora do rush.

Apesar do alerta, o prefeito londrino destacou que houve redução de 94% da utilização do metrô nesta terça-feira, em comparação com o mesmo dia do ano passado. Além disso, houve queda em 85% de usuários dos ônibus.