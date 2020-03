O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, pediu ajuda nesta sexta-feira para a situação da cidade, que já tem mais de 5,1 mil casos confirmados do novo coronavírus, e descreveu a metrópole como o novo epicentro da crise nos Estados Unidos.

"Odeio dizer isto, mas a verdade é que agora somos o epicentro da crise, a maior cidade da nação", declarou o prefeito em entrevista coletiva.

"Nossa situação atual é, sem dúvida, uma das maiores crises deste país nas últimas gerações. E, no entanto, o presidente não ofereceu nenhuma evidência de ação hoje", completou o prefeito, que novamente denunciou a passividade do presidente Donald Trump.

De Blasio revelou ter pedido ajuda à delegação do Congresso e ao vice-presidente, Mike Pence, mas denunciou não ter recebido uma resposta sequer em relação aos milhares de respiradores e aos milhões de máscaras que ele garante que a cidade precisa.

"Aviso às pessoas que daqui a duas ou três semanas, a este ritmo, vamos ficar sem respiradores e máscaras", previu ele, ao mesmo tempo em que frisou que um terço de todos os infectados nos EUA e dois terços do Estado de Nova York estão na cidade.

De Blasio destacou que 5.151 pessoas foram diagnosticadas com coronavírus e 29 pessoas morreram até agora em Nova York, enquanto o bairro do Brooklyn, com 1.518 infecções, é o mais afetado. Os mais de 5 mil casos são mais do dobro do número relatado no dia anterior.

Ele também observou que o sistema hospitalar da cidade neste momento pode lidar com um aumento muito significativo de pacientes, mas isso será apenas até cerca de meados de abril. "Acho que tenho sido muito direto sobre o fato de, em duas ou três semanas, entrarmos em uma realidade muito diferente", afirmou.

A saturação do sistema de saúde ocorreria apesar do cancelamento de cirurgias não urgentes e da alta de pacientes cujos casos não sejam graves ter permitido a liberação de cerca de 1,2 mil leitos hospitalares, e de que cerca de 2 mil profissionais da área de saúde aposentados terem se voluntariado para ajudar na crise.

De Blasio anunciou ainda algumas mudanças no sistema de transporte público, como a instalação temporária de ciclovias na cidade, em resposta ao aumento do uso da bicicleta como meio para deslocamento, e uma menor frequência nos ferries que ligam Staten Island ao restante da cidade devido ao baixo número de passageiros.