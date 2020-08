O primeiro-ministro do Líbano, Hassan Diab. EFE/Arquivo

O ministro da Saúde do Líbano, Hamad Hassan, afirmou nesta segunda-feira que o primeiro-ministro do país, Hassan Diab, renunciará ao cargo nas próximas horas, em meio a uma grande crise política e econômica agravada pela explosão ocorrida no porto de Beirute na semana passada.

De acordo com o ministro, Diab anunciará a renúncia sem se eximir de suas responsabilidades.