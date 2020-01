O primeiro-ministro do Iraque, Adel Abdel Mahdi, afirmou nesta terça-feira ao Conselho de Ministros que considera a saída das tropas internacionais em atuação no país como a "única solução" em meio à crise detonada no Oriente Médio após o ataque com um drone dos Estados Unidos que na última sexta-feira matou em Bagdá um dos principais líderes militares do Irã.

"O que sugerimos ao Parlamento sobre a saída das forças (estrangeiras) é a única solução (...) Não temos outra saída", defendeu o premiê e também comandante das Forças Armadas iraquianas em discurso.