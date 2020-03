O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. EFE/Arquivo

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, mostrou-se nesta segunda-feira (data local) aberto a discutir o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em linha com o anúncio feito nas últimas horas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI).

"Se é muito difícil avançar com a organização dos Jogos de forma abrangente, como planejado, para dar prioridade ao bem-estar dos atletas seria inevitável debater a decisão de adiar as datas", disse o premiê em discurso em uma sessão do Parlamento.

Abe referiu-se assim ao anúncio feito no domingo pelo COI de se dar um prazo de quatro semanas para decidir se poderá ou não cumprir as datas previstas para realizar o megaevento esportivo e, se não for possível, definir quando ele poderá ser realizado, tendo em conta o agravamento da crise global de saúde causada pelo vírus.

Essa foi a primeira vez que o político japonês reconheceu abertamente a possibilidade de adiar os Jogos Olímpicos, que estão programados para acontecer de 24 de julho a 9 de agosto.

"A decisão do COI está de acordo com a minha ideia de realizar os Jogos Olímpicos na íntegra", disse Abe.

O primeiro-ministro japonês também reforçou o discurso do COI de que o cancelamento total dos Jogos não está entre as opções.

"Não há possibilidade de cancelar os Jogos Olímpicos", frisou Abe, que disse acreditar que o evento "deve ser seguro para o bem-estar dos atletas e do público" e, ao mesmo tempo, "um sinal de que a humanidade superou o coronavírus".