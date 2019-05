O primeiro-ministro de Papua-Nova Guiné, Peter O'Neill, apelou aos tribunais para evitar uma moção de censura contra ele depois de anunciar no domingo sua intenção de renunciar, em uma nova virada na crise política do país.

O líder anunciou sua renúncia e propôs como sucessor do ex-chefe de governo Julius Chan, após uma série de deserções na coalizão do governo para a oposição, que esta semana havia planejado apresentar a moção de censura para retirar O'Neill do poder.