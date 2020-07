O presidente da Argentina, Alberto Fernández, pediu cautela nesta quinta-feira ao analisar um possível retorno das competições de futebol devido à força da pandemia do novo coronavírus em território argentino e na América do Sul como um todo e se disse especialmente preocupado com possíveis jogos de equipes do país no Brasil.

"Temos que entender que estamos em uma pandemia e que se você cruzar uma fronteira e entrar no Brasil você tem que ver o número de surtos, o número de focos de infecção que existem. Temos que ver os números. Não quero falar mais para não incomodar ninguém", declarou Fernández em entrevista à emissora "Radio Con Vos" ao ser perguntado sobre os perigos de viajar para o território brasileiro durante a pandemia.