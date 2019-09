O presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, seguirá nesta terça-feira para Pequim com o objetivo de fortalecer as relações estratégicas com a China.

A visita, a quarta do presidente cazaque ao exterior, e a primeira após as eleições em junho, durará até a próxima quinta-feira, e será realizada em resposta a um convite feito pelo presidente chinês Xi Jinping, nas vésperas do 70º aniversário da criação da República Popular da China.