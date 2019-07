A presidente da União Democrata-Cristã (CDU), Annegret Kramp-Karrenbauer, foi nomeada nesta quarta-feira como nova ministra de Defesa da Alemanha, após a ratificação ontem de sua antecessora, Ursula von der Leyen, como presidente da Comissão Europeia (CE).

Kramp-Karrenbauer foi proposta no Conselho de Ministros no começo da manhã pelos conservadores - que segundo o acordo do governo da grande coalizão controlam a pasta de Defesa - e nomeada pouco depois pelo presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier.