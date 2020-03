A decisão será confirmada em uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros e, segundo Sánchez, é apenas a primeira fase do combate ao coronavírus, diante da possibilidade da Espanha superar a marca de 10 mil casos - até o momento são 4.073 - em poucos dias. EFE/Brais Lorenzo

O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, anunciou nesta sexta-feira que decretará estado de emergência, devido a expansão do novo coronavírus, que provoca a Covid-19 e matou 92 pessoas no país, segundo balanço mais recente.

A medida, que valerá a partir de amanhã permitirá que as autoridades locais tomem medidas para mobilizar "ao máximo" os recursos materiais para auxiliar a população e combater a pandemia.

"A emergência social e de saúde por causa do coronavírus cria circunstâncias extraordinárias para dotar o Executivo de poderes extraordinários", disse o chefe de governo, em pronunciamento à nação.

A decisão será confirmada em uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros e, segundo Sánchez, é apenas a primeira fase do combate ao coronavírus, diante da possibilidade da Espanha superar a marca de 10 mil casos - até o momento são 4.073 - em poucos dias.

"Semanas muito duras nos esperam. Por isso, é preciso seguir à risca as indicações dos especialistas", disse o presidente, apelando que as pessoas mantenham os cuidados com a higiene, como lavar as mãos e evitem sair de casa.

Sánchez não detalhou os aspectos concretos da decretação do estado de emergência que será feito, mas que a princípio, a medida deverá vigorar por 15 dias, segundo determina a legislação espanhola.